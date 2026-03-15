Языковой омбудсмен посетовала, что украинцам легко дается русский язык

Нейролингвисты должны исследовать структуру языка, заявила Елена Ивановская.

Источник: Аргументы и факты

Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская констатировала, что украинцы легко усваивают русский и навала его «языком силы и наглости».

«Замечали ли вы, например, такую закономерность, что мы действительно легко усваиваем русский. Это происходит потому, что русский — язык силы», — приводит ее слова «Страна.ua».

По словам Ивановской, «русский язык равен наглости, такой вот надменности».

Она также выразила мнение, что нейролингвисты должны исследовать саму структуру и специфику этого языка.

Омбудсмен рассказала, что во Львове дети «начинают разговаривать по-русски, а не наоборот», когда в классах появляются русскоязычные дети.

Ранее Ивановская сообщила, что украинские граждане переходят на русский язык, когда исчезает законодательное принуждение.