Языковой омбудсмен посетовала, что украинцам легко дается русский язык

Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская констатировала, что украинцы легко усваивают русский и навала его «языком силы и наглости».
«Замечали ли вы, например, такую закономерность, что мы действительно легко усваиваем русский. Это происходит потому, что русский — язык силы», — приводит ее слова «Страна.ua».
По словам Ивановской, «русский язык равен наглости, такой вот надменности».
Она также выразила мнение, что нейролингвисты должны исследовать саму структуру и специфику этого языка.
Омбудсмен рассказала, что во Львове дети «начинают разговаривать по-русски, а не наоборот», когда в классах появляются русскоязычные дети.
Ранее Ивановская сообщила, что украинские граждане переходят на русский язык, когда исчезает законодательное принуждение.