В Калининграде мужчина попал в больницу с ожогами из-за туристического газового баллончика

По данным МЧС, пострадавший неосторожно обращался с ёмкостью.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде при неосторожном обращении с туристическим газовым баллончиком пострадал мужчина. Об этом сообщили в группе областного МЧС во «ВКонтакте».

Инцидент произошёл на улице Лаптевых. Пострадавшего с термическими ожогами первой и второй степени экстренно доставили в больницу.

В ведомстве напомнили: газовые баллончики требуют осторожности. Их нельзя нагревать, повреждать, распылять рядом с огнём. Хранить ёмкости следует в специально отведённом месте, использовать можно только сертифицированное оборудование.

В Гвардейском районе мужчина получил ожоги после взрыва газового баллончика для туристической горелки. Пострадавший вызвал скорую помощь и сам пытался уменьшить боль, умываясь холодной водой.