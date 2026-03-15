Скаковую лошадь-чемпиона выдали за говядину и скормили турецким нуждающимся

Посетителям муниципальной столовой в турецком Мерсине, предназначенной для бесплатного питания нуждающихся, подавали мясо скаковой лошади под видом говядины. Об этом происшествии рассказал таблоид Daily Mail.
Правда вскрылась благодаря бдительности одного из обедавших, который нашел в своей тарелке микрочип, используемый для идентификации спортивных животных. Дальнейшее расследование показало, что жертвой аферы стал четырехлетний призер скачек по кличке Smart Latch.
После получения травмы на соревнованиях лошадь должны были отправить на реабилитацию в детский конный клуб. Однако до места назначения животное так и не добралось. Перевозчик пошел на преступление и доставил коня к нелегальному мяснику.
Тот забил скакуна, а затем сбыл мясо поставщикам бюджетной столовой, выдав его за обычную говядину. Этот случай вызвал общественный резонанс. Хотя убой лошадей в Турции юридически не является правонарушением, в стране это считается строгим культурным табу, передает Daily Mail.
