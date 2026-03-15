Гигант, увитый плющом: «МК в Калининграде» запечатлел исчезающие руины замка Гердауэн

Корреспондент «МК в Калининграде» побывал в замке Гердауэн — одном из самых печально выглядящих исторических памятников области. Основанный в 1315 году комтуром Иоханнесом фон Виннунгеном, замок пережил осаду литовского войска и столетия запустения.

В XIX веке средневековые строения снесли, а на их месте возвели дворянскую усадьбу. До наших дней от неё сохранились лишь ворота в неоготическом стиле, руины западного флигеля, перестроенные конюшни и колодец. После войны усадьбу разобрали почти до основания, а в конюшнях работала ветлечебница.

Сегодня замок — объект культурного наследия регионального значения, но выглядит он удручающе. Однако есть надежда: поселок Железнодорожный активно развивается, вокруг уже реставрируют кирху и другие старые постройки. Хочется верить, что скоро найдется инвестор, который возьмет Гердауэн в аренду и вернет ему достойный вид.