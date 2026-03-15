В Казахстане родившегося в день референдума мальчика назвали в честь конституции

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после голосования на референдуме по новой конституции заявил, что очередные выборы главы государства пройдут в установленный срок — в 2029 году, и подчеркнул, что нет повода для опасений о негативном влиянии слухов о растущей конкуренции во власти на общество. Он также отметил, что возлагает большие надежды на новую должность вице-президента, которая укрепит институты государственной власти.