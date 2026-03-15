Мерьем Узерли объяснила, почему ушла из «Великолепного века»

Исполнительница роли Хюррем-султан Мерьем Узерли спустя годы объяснила, почему внезапно покинула сериал «Великолепный век». В программе «Aleko in my bag» актриса призналась, что решение было связано с выгоранием и беременностью.

Источник: Life.ru

«Я тогда была беременна Ларой, ей сейчас 12 лет. Конечно, ко всему прочему, к тому моменту я уже выгорела: беременность, выгорание, потеря себя как личности и как актрисы — в таких условиях не лучшим решением было продолжать сниматься», — рассказала Узерли.

Она также опровергла слухи о конфликтах с продюсерами из-за денег — по её словам, они до сих пор дружат. Оглядываясь назад, актриса призналась, что сейчас поступила бы иначе: не сбежала, а нашла бы способ совместить жизнь и съёмки.

Ранее турецкий актёр Бурак Озчивит приехал в Москву для презентации моноспектакля «Самая красивая девушка Стамбула». На пресс-конференции журналисты поинтересовались у артиста его любимыми турецкими сериалами, но он не стал называть конкретные проекты, заметив, что россияне и сами прекрасно разбираются в турецком кино.

