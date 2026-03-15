Уничтожение последнего в мире Boeing KC-747 в Иране сняли на видео

В Сети распространились кадры уничтожения уникального авиационного раритета — последнего в мире летающего танкера Boeing KC-747, находившегося на службе ВВС Ирана. Легендарный самолет с бортовым номером 5−8107 был поражен в ходе израильского удара по международному аэропорту Мехрабад в Тегеране.

История этого лайнера охватывает более полувека. Самолет начал свою службу как гражданское воздушное судно Boeing 747−13, совершив первый полет 8 апреля 1971 года. Спустя четыре года лайнер прошел глубокую модернизацию, превратившись в специализированный топливозаправщик.

Этот борт был частью партии из 12 аналогичных машин, приобретенных шахом Мохаммедом Резой Пехлеви в 1975 году для нужд Имперских ВВС Ирана. KC-747 обладал выдающимися характеристиками: он мог перевозить более 200 тонн авиационного керосина, оставаясь самым грузоподъемным танкером в мировой авиации.

Для сравнения, современные аналоги, такие как Boeing KC-767 или KC-135, способны транспортировать значительно меньшие объемы топлива. Несмотря на свой почтенный возраст, иранский танкер оставался в строю до последних дней.

— Самолет не дожил буквально месяц до своего 55-летия, — передает Telegram-канал AviaNews.

12 марта на западе Ирака столкнулись два самолета-заправщика KC-135 ВВС США, после чего один из них упал на землю. Погибли все шесть членов экипажа.

