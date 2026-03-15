Началась церемония закрытия Паралимпийских игр в Италии

КОРТИНА-Д’АМПЕЦЦО /Италия/, 15 марта. /ТАСС/. Церемония закрытия XIV зимних Паралимпийских игр началась в керлинговом центре в итальянском Кортина-д’Ампеццо. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Паралимпиада проходила с 6 по 15 марта. В шести видах спорта было разыграно 79 комплектов медалей.
В соревнованиях приняли участия шесть российских спортсменов. Впервые с 2014 года россияне выступали на Паралимпиаде с флагом и гимном страны. Сборная России заняла третье место в медальном зачете, завоевав 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые награды. Первой стала команда Китая (15−13−16), второе место заняли американцы (13−5−6).
Две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль завоевала горнолыжница Варвара Ворончихина. Горнолыжник Алексей Бугаев выиграл золото и две бронзы. Трехкратной паралимпийской чемпионкой стала лыжница Анастасия Багиян, дважды на высшую ступень пьедестала поднимался лыжник Иван Голубков.
Знаменосцами сборной России на церемонии закрытия будут Ворончихина и Голубков.