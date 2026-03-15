Роскачество объяснило, чем опасна оплата переводом по номеру телефона

Популярный среди малого бизнеса метод оплаты переводом средств по номеру телефона таит в себе существенные риски для потребителя. Об этом сообщили в пресс-службе Роскачества.
По словам представителей ведомства, основная мотивация продавцов использовать этот способ оплаты — уклонение от банковских сборов. Эквайринг, то есть комиссия за обслуживание карточных транзакций, «съедает» часть их прибыли, тогда как прямые переводы или оплата по QR-коду часто обходятся без этих отчислений.
Кроме того, такая схема позволяет не проводить выручку через официальную кассу, что может использоваться персоналом для сокрытия части дохода от работодателя, а также для проведения сомнительных операций, вроде продажи просроченных товаров с присвоением разницы.
При оплате переводом покупателю, как правило, не выдается официальный чек. Без этого документа практически невозможно воспользоваться законным правом на возврат или обмен товара, а также гарантией. Даже если возврат без чека теоретически возможен, сам факт перевода на личную карту физического лица не является достаточным доказательством покупки у конкретной торговой точки или организации.
— Всегда есть вероятность того, что счет для перевода может использоваться в незаконных целях самим продавцом или третьими лицами. В таком случае придется доказывать свою непричастность к их деятельности, — передает сообщение службы RT.
