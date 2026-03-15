Вашингтон
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роскачество объяснило, чем опасна оплата переводом по номеру телефона

Популярный среди малого бизнеса метод оплаты переводом средств по номеру телефона таит в себе существенные риски для потребителя. Об этом сообщили в пресс-службе Роскачества.

Популярный среди малого бизнеса метод оплаты переводом средств по номеру телефона таит в себе существенные риски для потребителя. Об этом сообщили в пресс-службе Роскачества.

По словам представителей ведомства, основная мотивация продавцов использовать этот способ оплаты — уклонение от банковских сборов. Эквайринг, то есть комиссия за обслуживание карточных транзакций, «съедает» часть их прибыли, тогда как прямые переводы или оплата по QR-коду часто обходятся без этих отчислений.

Кроме того, такая схема позволяет не проводить выручку через официальную кассу, что может использоваться персоналом для сокрытия части дохода от работодателя, а также для проведения сомнительных операций, вроде продажи просроченных товаров с присвоением разницы.

При оплате переводом покупателю, как правило, не выдается официальный чек. Без этого документа практически невозможно воспользоваться законным правом на возврат или обмен товара, а также гарантией. Даже если возврат без чека теоретически возможен, сам факт перевода на личную карту физического лица не является достаточным доказательством покупки у конкретной торговой точки или организации.

— Всегда есть вероятность того, что счет для перевода может использоваться в незаконных целях самим продавцом или третьими лицами. В таком случае придется доказывать свою непричастность к их деятельности, — передает сообщение службы RT.

