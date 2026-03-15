FT: советники Макрона получили резкий отказ по Украине от Ушакова в Москве

Европейские дипломаты заявили, что столкнулись с грубым ответом РФ на предложение дать право голоса Европе в урегулировании на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Советники главы Франции Эммануэля Макрона, прибывшие в Москву для решения вопросов о переговорном процессе по Украине, получили резкий отказ от помощника президента России Юрия Ушакова. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на собственные источники.

В материале отмечается, что советники Макрона Эммануэль Бонн и Бертран Бушвальтер пытались убедить РФ согласится дать право голоса Европе в ходе встречах по урегулированию на Украине. При этом источник сообщает, что французские дипломаты якобы столкнулись с грубым ответом со стороны Ушакова.

«Ответ Ушакова был примерно таким: “Извините, вообще нет, не хотим, …”, — утверждает один из европейских дипломатов.

Ранее KP.RU сообщал, что Кремль не стал подтверждать или опровергать информацию о визите советника Макрона в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков иронично отметил, что это было сделано из солидарности к Енисейскому дворцу.

