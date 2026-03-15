Сын Ершова назвал причину смерти отца

Заслуженный артист России умер от инсульта.

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Причиной смерти заслуженного артиста России Владимира Ершова стал инсульт. Об этом ТАСС сообщил его сын Иван Ершов.

«Владимир Александрович умер от инсульта», — сказал собеседник агентства.

Дата и место прощания с артистом пока не определены. По словам сына актера, информация об этом появится позднее.

Ранее в Театре на Бронной сообщили, что Ершов умер в возрасте 68 лет.

Об артисте.

Ершов родился 23 сентября 1957 года. В 1984 году он окончил Школу-студию МХАТ и с того же года служил в Театре на Бронной. За годы работы он сыграл десятки ролей в спектаклях по произведениям русской и зарубежной классики.

Помимо театра, актер снимался в кино и сериалах, среди которых «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Хороший человек», «Живой Пушкин», «Дух» и «Гоп-стоп».