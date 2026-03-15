Россияне выиграли медальный зачет молодежного первенства Европы по борьбе

БЕЛГРАД, 15 марта. /ТАСС/. Сборная России завоевала 11 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых наград и стала победителем медального зачета молодежного первенства Европы среди спортсменов до 23 лет. Соревнования проходили в Сербии.
Золото в составе российской команды завоевали вольники Аяндай Ондар (весовая категория до 57 кг), Исмаил Ханиев (до 79 кг), Бозигит Исламгереев (до 86 кг), Магомед-Тагир Ханиев (до 97 кг) и Хабиб Давудгаджиев (свыше 125 кг), а также представители греко-римского стиля Алибек Амиров (до 55 кг), Даниял Агаев (до 67 кг), Рабил Аскеров (до 72 кг), Данил Григорьев (до 77 кг) и Имам Алиев (до 87 кг), у женщин золотую награду принесла Амина Танделова (до 62 кг).
Серебро завоевали Дорджи Шунгурциков (до 63 кг), Джамбулат Кизинов (до 65 кг), Магомед-Эми Эльтемиров (до 70 кг), Александра Копылова (до 50 кг), Екатерина Кошкина (до 65 кг) и Алина Шевченко (до 68 кг).
Бронза досталась Магомеду Байтукаеву (до 74 кг), Гамзату Гаджиеву (до 82 кг), Мустафагаджи Малачдибирову (до 92 кг), Сайпуле Гаджимагомедову (до 97 кг), Александру Мелехову (до 130 кг), Екатерине Карпушкиной (до 53 кг), Кристине Братчиковой (до 72 кг) и Марии Силиной (до 76 кг).
В январе бюро Объединенного мира борьбы (UWW) приняло решение допустить российских спортсменов в возрасте до 24 лет до международных соревнований с флагом и гимном страны. Чемпионат Европы в Зренянине является первым соревнованием с 2021 года, на котором российские борцы выступают с национальной символикой. Ранее глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил ТАСС, что надеется услышать на первенстве Европы гимн страны в честь победы отечественных атлетов.