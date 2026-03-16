«А вот и Родина!» Татарстанцев, застрявших в ОАЭ, вернули домой

Спустя две недели эвакуация завершилась. Корреспондент «АиФ-Казань» выяснил, как проходила спасательная операция, кому пришлось хуже всех и какие уроки вынесли путешественники.
«Требовалось просто ждать и не паниковать».
Сложности с вылетом начались в ночь на 28 февраля, когда ряд стран Ближнего Востока, включая ОАЭ, Бахрейн, Катар и Кувейт, закрыли свое воздушное пространство из-за ответных ударов по военным объектам. Аэропорты оказались парализованы, рейсы отменены. В Telegram-чатах тут же появились панические сообщения, а предприимчивые дельцы начали предлагать места в бизнес-джетах за €20 тысяч.
Как рассказал президент Ассоциации туристских агентств Татарстана Рамиль Мифтахов, проблема коснулась около трех тысяч организованных туристов из республики. Цифра могла быть выше, если бы не опыт пандемии.
«Все, кого я отправляла в Эмираты, на происходящее реагировали спокойно. Видимо, из-за ковида, а потом из-за частых закрытий неба все стали привыкать к форс-мажорам», — делится наблюдениями казанский турагент Азиза.
По её словам, туроператоры сработали на редкость слаженно. Компании самостоятельно продлевали проживание туристам, добавляли питание (если изначально был оплачен только завтрак, люди получали обеды и ужины) и занимались формированием списков на вывозные рейсы. От самих отдыхающих действительно требовалось лишь одно — не паниковать и ждать.
Владельцы турагентств подтверждают, что механизм отлажен. «У нас уже есть опыт в том, как справляться с подобными вызовами. Крупные туроператоры пережили и пандемию, и банкротство коллег. Исходя из этого компании уже знают, что делать», — констатирует Мифтахов.
Почему вывоз растянулся: авиационное право и один рейс в день.
Главная интрига всей эвакуации — почему казанских туристов возвращают медленнее, чем, скажем, москвичей? Ответ кроется в правилах международных перевозок.
Из Казани в ОАЭ летают исключительно арабские авиакомпании: Etihad Airways, AirArabia и FlyDubai. Российские перевозчики на этом маршруте не представлены. А по закону, «с кем турист вылетал, с тем и должен вернуться обратно». Поэтому ответственность за вывоз легла на плечи FlyDubai.
Но арабский перевозчик не стал формировать дополнительные чартеры. Он поступил проще: начал подсаживать застрявших пассажиров на свободные места в своих регулярных рейсах. Рейс в Казань — один в день, на Boeing 737−800 вместимостью 187 мест.
«Начиная с пятницы вывозили обратно согласно расписанию, — поясняет Мифтахов. — Люди, отдыхавшие до 5, 6, 7 марта, возвращались в рамках своего туристического пакета. Тех, кто остался, распределяют на ближайшие даты и вывозят на свободные места».
Процесс шёл, но медленно. К 11 марта, по данным Госкомитета РТ по туризму, вывезли «подавляющее большинство». Оставшихся доставили к 15 марта.
Кто заплатил за отдых, а кто — за ошибки.
Любопытно, что туристы, оказавшиеся в эпицентре событий, не только не пострадали финансово, но и получили дополнительные бонусы. По словам участников рынка, отели, рассчитывая на компенсации от местных властей, продлевали проживание гостям бесплатно.
«А пока они там сидят, отдыхают, загорают за счет Эмиратов, и все хорошо», — иронизирует Мифтахов.
Те же, кто не успел улететь в отпуск из-за отмены туров, тоже не внакладе. Казанцы Мария и её муж должны были отправиться в Дубай 10 марта. Отдых вдвоем они ждали больше четырех лет, но в итоге отменили поездку сами.
«Страшно оказаться в чужой стране во время боевых действий. Мы были готовы потерять все деньги», — признаётся женщина.
За недельный тур в пятизвездочном отеле пара заплатила 230 тысяч рублей. Оператор пообещал вернуть всю сумму в течение месяца. Никаких штрафов.
Однако главный урок этой истории — в другом. Хуже всех пришлось так называемым «самостоятельным туристам», которые бронировали отели и билеты сами.
«Они фактически были брошены на произвол, никому не нужны, — констатирует Мифтахов. — Им пришлось продлевать проживание за свой счет, искать контакты с авиакомпанией, которая особо-то и не хотела держать связь. Дозвониться было невозможно. Надо было ехать в аэропорт и самим пытаться понять, когда улететь».
Особенно тяжело пришлось тем, кто летел на Мальдивы или Сейшелы через Дубай. Эксперты оценивают дополнительные расходы таких путешественников в сумму до 800 тысяч рублей на человека.
Убытки и выводы.
Туроператоры подсчитывают убытки. По словам Мифтахова, точная цифра пока не ясна, но речь может идти о нескольких сотнях миллионов рублей. Основные траты — на дополнительное размещение туристов и компенсации. Часть расходов впоследствии возместят местные власти Эмиратов, но это процесс небыстрый.
Самый важный итог двухнедельной эвакуации сформулировал глава Ассоциации туристских агентств РТ:
«Летать с пакетными турами — это безопасно. Остальное — опасно. О вас не знают, потому что одиночные туристы не регистрируются. Мы не знаем, сколько их, а всех организованных туристов мы можем посчитать».
Действительно, пока туроператоры вели реестры, рассылали списки и договаривались о перевозках, тысячи «одиночек» штурмовали закрытые колл-центры и скупали места в бизнес-джетах за бешеные деньги. Война на Ближнем Востоке закончится, а этот урок путешественники, скорее всего, запомнят надолго.
Росавиация тем временем продлила рекомендацию приостановить продажу билетов в страны Ближнего Востока до 14 марта. Возобновление рейсов в Дубай пока под вопросом.