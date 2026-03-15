Голосование на референдуме о новой Конституции завершилось в Казахстане

Голосование на референдуме о новой Конституции в воскресенье, 15 марта, завершилось в Казахстане. Участки закрылись в 20:00 по местному времени.
По предварительным данным, бюллетени получили 9 126 850 граждан, то есть явка составила 73,24 процента от общего числа избирателей. Это самая высокая явка с президентских выборов 2019 года, когда на участки пришли 77,5 процента граждан.
Это означает, что референдум уже считается состоявшимся: для этого было необходимо, чтобы проголосовало более половины всех избирателей. Итоги экзитполов ожидаются после полуночи, а окончательные данные о явке станут известны после закрытия всех участков за пределами страны, передает Informburo.kz.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести реформу парламента, превратив его в однопалатный орган. Он отметил, что вопрос создания однопалатного парламента следует решать через референдум с внесением соответствующих изменений в Конституцию. По его словам, такое голосование может пройти в 2027 году.
Ранее Токаев назвал поступок бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, предопределивший кризис в стране.