В Иране уничтожили последний в мире самолет-заправщик Boeing KC-747

Израиль нанес удары по аэропорту в Тегеране, уничтожив самый старейший в мире самолет-заправщик Boeing KC-747 ВВС Ирана.

В Иране уничтожили последний в мире и самый старейший самолет-заправщик Boeing KC-747. Об этом сообщает Telegram-канал AviaNews.

Согласно источнику, самолет Военно-воздушных сил Ирана был уничтожен в результате ударов со стороны Израиля по международному аэропорту Мехрабад в Тегеране.

Изначально воздушное судно занималось перевозкой пассажиров, совершив первый полет 8 апреля 1971-го. Спустя четыре года Boeing был переоборудован в топливозаправщик. Самолет мог перевозить более 200 тонн топлива и оставался самым большим летающим танком в мире.

Ранее KP.RU сообщал, что ВС Ирана нанесли повреждения пяти самолетам-заправщикам Военно-воздушных сил США в результате ракетного удара по авиабазе Принц Султан. При этом техника не была уничтожена полностью.