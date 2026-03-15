В Иране уничтожили последний в мире самолет-заправщик Boeing KC-747

В Иране уничтожили последний в мире и самый старейший самолет-заправщик Boeing KC-747. Об этом сообщает Telegram-канал AviaNews.
Согласно источнику, самолет Военно-воздушных сил Ирана был уничтожен в результате ударов со стороны Израиля по международному аэропорту Мехрабад в Тегеране.
Изначально воздушное судно занималось перевозкой пассажиров, совершив первый полет 8 апреля 1971-го. Спустя четыре года Boeing был переоборудован в топливозаправщик. Самолет мог перевозить более 200 тонн топлива и оставался самым большим летающим танком в мире.
Ранее KP.RU сообщал, что ВС Ирана нанесли повреждения пяти самолетам-заправщикам Военно-воздушных сил США в результате ракетного удара по авиабазе Принц Султан. При этом техника не была уничтожена полностью.