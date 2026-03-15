В Петербурге побит температурный рекорд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Температурный рекорд для 15 марта, установленный в 2015 году, побит в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
«Максимальная температура воздуха в Санкт-Петербурге все-таки превысила рекорд, пусть и на 0,1 градуса. Теперь экстремум дневной температуры для 15 марта в Санкт-Петербурге составляет плюс 11,7 градуса, перекрыли рекорд 2015 года», — сообщил он.
По словам синоптика, пять раз подряд среднесуточная температура воздуха в Санкт-Петербурге превышала максимальные значения. «Так что теперь мы имеем самый теплый период в первой половине второй декады марта за весь ряд наблюдений в городе», — отметил Колесов.
С 16 марта в городе будет облачно и пройдет дождь, поэтому максимальная температура воздуха прогнозируется в районе плюс 7… плюс 8 градусов, а рекорд 2015 года составляет плюс 12,6 градуса.
«В последующие дни хоть и будет в Санкт-Петербурге опять теплее, до плюс 10… плюс 12 градусов, но рекорды в городе тоже 2015 года уже к плюс 15 градусов, так что не получится перекрытия. Ну, а потом [погоде] и холодать пора начинать», — сообщил синоптик.