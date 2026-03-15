В Москве предложили переименовать Киевский вокзал

Заместитель председателя «Всемирного русского народного собора» (ВРНС), а также депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил о необходимости переименования Киевского вокзала в Москве. Соответствующее предложение он высказал в беседе с Газета.Ru.
По мнению политика, вокзалу следует вернуть историческое название — Брянский. Таким образом, считает Иванов, переименование станет актом уважения к собственной истории.
Он добавил, что с года постройки (1899 год) и по 1934 год вокзал назывался Брянским, что соответствовало названию железной дороги.
«Это не просто факт из прошлого, это наша общая история, связывающая Москву и Брянщину неразрывными узами. Здание вокзала — памятник архитектуры федерального значения, творение гениальных инженеров Ивана Рерберга и Владимира Шухова, и оно должно носить исконное русское имя, данное ему при рождении», — сообщил Иванов.
Кроме того, следует сменить и название площади перед вокзалом. До 1934 года она называлась Брянская вокзальная, и лишь потом была переименована в площадь Киевского вокзала.
Иванов подчеркнул, что сегодня железнодорожное сообщение с Киевом отсутствует, а, исходя из политической ситуации, название остается не более, чем данью ушедшей эпохи.
«Тем более что железнодорожное сообщение с Брянском активно развивается, и название “Брянский вокзал” будет гораздо точнее отражать реальную географию перевозок», — считает Иванов.
Ранее, как сообщал сайт KP.RU, в Москве переименовали Площадь Европы. Теперь она называется Площадь Евразии. Соответствующее постановления подписал столичный мэр Сергей Собянин. Площадь расположена вдоль Бережковской набережной рядом с Киевским вокзалом.