В Москве прошла премьера фильма о старце Илии

Илий (Алексей Ноздрин) родился 8 марта 1932 года в верующей крестьянской семье в Орловской области. С раннего детства он, по собственным воспоминаниям, переживал духовные события, укрепившие его веру: в храме во время богослужения мальчик, как рассказывал позднее, увидел сошествие Святого Духа в образе голубя. Во время Великой Отечественной войны он также, по преданию, нашел немецкие карты и передал их бойцам Красной армии; эти сведения впоследствии использовались советским командованием при подготовке операций на Курской битве.