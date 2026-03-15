В Москве прошла премьера фильма о старце Илии

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Премьера документального фильма «Батюшка Илий, моли Бога о нас!» режиссера Юрия Кота состоялась в кинотеатре «Октябрь» в Москве, передает корреспондент ТАСС.
Показ прошел в годовщину смерти схиархимандрита Илия. Картина рассказывает о жизни, духовном пути и наследии старца, а также объединяет архивные кадры, реконструкции событий и воспоминания людей, знавших его лично.
По словам режиссера, фильм создавался как признание и благодарность духовному наставнику. «Наш фильм — молитва, признание дорогому батюшке, искреннее, светлое, с грустью», — отметил Кот, обращаясь к зрителям перед премьерой.
Он также добавил, что работа над картиной велась при поддержке духовных чад старца и людей, которые были с ним знакомы.
О старце.
Илий (Алексей Ноздрин) родился 8 марта 1932 года в верующей крестьянской семье в Орловской области. С раннего детства он, по собственным воспоминаниям, переживал духовные события, укрепившие его веру: в храме во время богослужения мальчик, как рассказывал позднее, увидел сошествие Святого Духа в образе голубя. Во время Великой Отечественной войны он также, по преданию, нашел немецкие карты и передал их бойцам Красной армии; эти сведения впоследствии использовались советским командованием при подготовке операций на Курской битве.
Позднее Ноздрин принял монашество и стал известным православным старцем, духовником Патриарха Кирилла и одним из наставников возрожденной Оптины пустынь, к которому за духовным советом обращались тысячи верующих.