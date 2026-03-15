В Москве прошла премьера фильма о старце Илии

Картина рассказывает о жизни, духовном пути и наследии схиархимандрита.

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Премьера документального фильма «Батюшка Илий, моли Бога о нас!» режиссера Юрия Кота состоялась в кинотеатре «Октябрь» в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Показ прошел в годовщину смерти схиархимандрита Илия. Картина рассказывает о жизни, духовном пути и наследии старца, а также объединяет архивные кадры, реконструкции событий и воспоминания людей, знавших его лично.

По словам режиссера, фильм создавался как признание и благодарность духовному наставнику. «Наш фильм — молитва, признание дорогому батюшке, искреннее, светлое, с грустью», — отметил Кот, обращаясь к зрителям перед премьерой.

Он также добавил, что работа над картиной велась при поддержке духовных чад старца и людей, которые были с ним знакомы.

О старце.

Илий (Алексей Ноздрин) родился 8 марта 1932 года в верующей крестьянской семье в Орловской области. С раннего детства он, по собственным воспоминаниям, переживал духовные события, укрепившие его веру: в храме во время богослужения мальчик, как рассказывал позднее, увидел сошествие Святого Духа в образе голубя. Во время Великой Отечественной войны он также, по преданию, нашел немецкие карты и передал их бойцам Красной армии; эти сведения впоследствии использовались советским командованием при подготовке операций на Курской битве.

Позднее Ноздрин принял монашество и стал известным православным старцем, духовником Патриарха Кирилла и одним из наставников возрожденной Оптины пустынь, к которому за духовным советом обращались тысячи верующих.

Патриарх Кирилл: биография и духовный путь главы РПЦ
За последние несколько лет фигура главы Русской православной церкви патриарха Кирилла стала чаще появляться в информационном поле, а его роль уже давно вышла за рамки традиционного представления о главе духовенства. Собрали главное из биографии священнослужителя.
Читать дальше