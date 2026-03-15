Российские спортсмены с флагом прошли на церемонии закрытия Паралимпиады

Знаменосцами российской команды стали горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков.

КОРТИНА-Д’АМПЕЦЦО /Италия/, 15 марта. /ТАСС/. Российские атлеты с флагом приняли участие в параде спортсменов на церемонии закрытия Паралимпийских игр в Италии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В роли знаменосцев выступили горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков. На церемонии присутствуют все шесть российских спортсменов, допущенных до Паралимпиады. Помимо Ворончихиной и Голубкова, это лыжница Анастасия Багиян, горнолыжник Алексей Бугаев, сноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо.

Сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады. Российские спортсмены завоевали восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые награды.

Две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль выиграла Ворончихина. Бугаев завоевал золото и две бронзы. Трехкратной паралимпийской чемпионкой стала Багиян, дважды на высшую ступень пьедестала поднимался Голубков.