Российские паралимпийцы установили рекорд на зимних играх в Италии

Сборная России установила уникальное достижение на зимних Паралимпийских играх в Италии, став самой малочисленной национальной командой в истории, сумевшей войти в тройку лучших в общем медальном зачёте.
Российские атлеты, которых было всего шестеро, завоевали 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые медали, заняв третье место. Среди призёров: горнолыжники Варвара Ворончихина (2 золота, 1 серебро, 1 бронза) и Алексей Бугаев (1 золото, 2 бронзы), лыжники Анастасия Багиян (3 золота) и Иван Голубков (2 золота), а также парасноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Монзер Шеббо.
Россияне впервые за 12 лет выступали с национальной символикой. Паралимпийские игры проводятся с 1976 года.
