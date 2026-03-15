Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские паралимпийцы установили рекорд на зимних играх в Италии

Сборная России установила уникальное достижение на зимних Паралимпийских играх в Италии, став самой малочисленной национальной командой в истории, сумевшей войти в тройку лучших в общем медальном зачёте.

Российские атлеты, которых было всего шестеро, завоевали 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые медали, заняв третье место. Среди призёров: горнолыжники Варвара Ворончихина (2 золота, 1 серебро, 1 бронза) и Алексей Бугаев (1 золото, 2 бронзы), лыжники Анастасия Багиян (3 золота) и Иван Голубков (2 золота), а также парасноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Монзер Шеббо.

Россияне впервые за 12 лет выступали с национальной символикой. Паралимпийские игры проводятся с 1976 года.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.