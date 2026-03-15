Российские паралимпийцы установили рекорд на зимних играх в Италии

Российские атлеты, которых было всего шестеро, завоевали 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые медали, заняв третье место. Среди призёров: горнолыжники Варвара Ворончихина (2 золота, 1 серебро, 1 бронза) и Алексей Бугаев (1 золото, 2 бронзы), лыжники Анастасия Багиян (3 золота) и Иван Голубков (2 золота), а также парасноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Монзер Шеббо.