Долина и Бутман выступили на «Триумфе джаза» в Москве

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Народные артисты России Лариса Долина и Игорь Бутман выступили на фестивале «Триумф джаза» в Московском международном доме музыки (ММДМ), передает корреспондент ТАСС. Джазовый концерт завершил московскую часть фестиваля, оставшиеся два концерта пройдет в Туле и Санкт-Петербурге.
В третий день фестиваля Долина и Бутман представили совместную программу вместе с Московским джазовым оркестром. Также на сцене впервые выступил Mark Gross and Ark Ovrutski Quartet из США.
«В это трудно поверить, но в этом году наш “Триумф джаза” проходит уже в 26-й раз. Сколько невероятных артистов со всего света выступило на наших сценах за эти годы. Первый фестиваль состоялся в 2001 году и сразу стал настоящим событием не только для российской джазовой индустрии, но и для мировой культуры. Сегодня мы представили программу с Ларисой Александровной», — отметил основатель и художественный руководитель фестиваля Бутман.
По его словам, фестиваль традиционно носит международный характер. В разные годы по приглашению Бутмана в России выступали многие звезды мировой джазовой сцены, среди которых Элвин Джонс, Гэри Бертон, Джо Ловано, Маккой Тайнер и Ди Ди Бриджуотер.
Фестиваль продолжится 16 марта концертом в Тульской областной филармонии имени Михайловского, где выступят James Morrison Quartet и Московский джазовый оркестр Бутмана. Завершится «Триумф джаза» 17 марта в Большом концертным зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Там оркестр Бутмана представит совместную программу с Московским государственным симфоническим оркестром под руководством дирижера Ивана Рудина при участии певицы Фантине, а также выступят Долина и Московский джазовый оркестр.