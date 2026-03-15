Смертельная доза алкоголя: врач назвал цифру, опасную для волгоградцев

Волгоградцам, которые привыкли отмечать праздники «по-взрослому», стоит взять паузу и послушать врачей. Нарколог Андрей Сергеев назвал конкретную цифру, после которой шансы выжить стремятся к нулю.
Смертельной дозой алкоголя в крови считается уровень в 5 промилле. В пересчете на показания алкотестера, который дуют водители, это всего 2,5 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. Перешагнув этот порог, человек рискует распрощаться с жизнью, хотя итог всегда зависит от индивидуальных особенностей организма.
Чтобы достичь этой опасной черты, взрослому мужчине достаточно выпить бутылку водки за один присест. Врач пояснил: если растянуть эту дозу на сутки, организм еще может справиться с интоксикацией, но единовременный удар по печени и сердцу становится фатальным. При такой концентрации алкоголя часто наступает полная потеря памяти, а последствия зависят от веса, пола и даже количества жировой ткани в теле.
Генетика может спасти в единичных случаях, но играть в русскую рулетку с собственной жизнью глупо. Одна лишняя рюмка может стать той самой, которая переведет счетчик на опасную отметку. Помните: веселье не стоит того, чтобы не проснуться утром. Берегите себя и своих близких, зная меру.
