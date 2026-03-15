Академия Кондрашина выиграла международный турнир по баскетболу 3×3

ЧЕЛЯБИНСК, 15 марта. /ТАСС/. Команда Академии баскетбола имени Владимира Кондрашина из Санкт-Петербурга стала победителем международного турнира по баскетболу 3×3, который проходил в Челябинске.
В финале Кубка губернатора Челябинской области российские баскетболисты оказались сильнее хорватского «Загреба» — 18:14. Победители заработали 800 тыс. рублей. Третье место заняла команда из Магнитогорска «Металлург».
Помимо турнира по баскетболу 3×3, в рамках кубка проходили соревнования по баскетболу на колясках «Кубок восхода» и фиджитал-баскетбол. В разговоре с ТАСС губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил участие ветеранов СВО. «У нас в Кубке восхода приняла участие команда, составленная из ребят, прошедших СВО. Настоящие герои. В целом адаптивные виды спорта — это то, на что надо обращать пристальное внимание», — сказал глава региона.
Кубок губернатора Челябинской области прошел в третий раз. В следующем году, по словам главы Федерации баскетбола Челябинской области Николая Сандакова, турнир пройдет на «РМК-Арене».