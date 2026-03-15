Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Академия Кондрашина выиграла международный турнир по баскетболу 3×3

В Кубке губернатора Челябинской области принимали участие команды из России, Армении, Бразилии, Венесуэлы, Ирана, Китая, Сербии и Хорватии.

ЧЕЛЯБИНСК, 15 марта. /ТАСС/. Команда Академии баскетбола имени Владимира Кондрашина из Санкт-Петербурга стала победителем международного турнира по баскетболу 3×3, который проходил в Челябинске.

В финале Кубка губернатора Челябинской области российские баскетболисты оказались сильнее хорватского «Загреба» — 18:14. Победители заработали 800 тыс. рублей. Третье место заняла команда из Магнитогорска «Металлург».

В турнире принимали участие команды из России, Армении, Бразилии, Венесуэлы, Ирана, Китая, Сербии и Хорватии.

Помимо турнира по баскетболу 3×3, в рамках кубка проходили соревнования по баскетболу на колясках «Кубок восхода» и фиджитал-баскетбол. В разговоре с ТАСС губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил участие ветеранов СВО. «У нас в Кубке восхода приняла участие команда, составленная из ребят, прошедших СВО. Настоящие герои. В целом адаптивные виды спорта — это то, на что надо обращать пристальное внимание», — сказал глава региона.

Кубок губернатора Челябинской области прошел в третий раз. В следующем году, по словам главы Федерации баскетбола Челябинской области Николая Сандакова, турнир пройдет на «РМК-Арене».

Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
