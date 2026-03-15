Джокович снялся с турнира серии «Мастерс» в Майами из-за травмы

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Серб Новак Джокович снялся с турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами из-за травмы правого плеча. Об этом сообщает пресс-служба ATP.
Турнир начнется 18 марта.
Джоковичу 38 лет, он занимает 3-е место в рейтинге ATP. Серб выиграл 101 титул под эгидой организации в одиночном разряде, включая 24 победы на турнирах Большого шлема — рекорд в мужском одиночном разряде. Спортсмен является победителем Олимпийских игр (2024), бронзовым призером Олимпиады (2008) и обладателем Кубка Дэвиса (2010). Сербу принадлежит абсолютный рекорд по количеству проведенных недель (428) в качестве первой ракетки мира.
Турнир в Майами проводится на покрытии «хард» и относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд составляет больше $9,4 млн. Джокович выигрывал турнир шесть раз. Действующим победителем соревнований является Якуб Меншик из Чехии.