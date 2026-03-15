Художник Бхаскер дала советы по рисованию для снижения стресса

Творчество помогает восстановить эмоциональное равновесие, так, например, рисованием можно бороться со стрессом. О том, как рисовать, чтобы превратить процесс в терапию, рассказала изданию aif.ru художница Жанна Бхаскер.
— Выбирайте один цвет, делайте плавные мазки синхронно с дыханием: вдох — растущая линия, выдох — растворение краски. Упражнению можно посвятить 5−10 минут, это снижает тревогу и возвращает внимание в тело, — считает специалист.
Тем, кто располагает большим количеством времени, эксперт посоветовала ввести ограничения: рисовать только три определенные формы тремя цветами. По ее словам, это усиливает креативность, и уменьшает прокрастинацию.
Тем временем «Москва 24» сообщила, что россияне увлеклись детскими игрушками. Психологи считают, что коллекционирование таких товаров или оформление квартиры в стиле детской мечты может стать попыткой самопомощи или самоподдержки, а игрушки используются как символы безопасности во взрослом мире.