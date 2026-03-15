Молодой капитан ВКС РФ в воздушном бою сбил героя Украины на Су-27

Молодой капитан российских Воздушно-космических сил в ходе воздушного боя уничтожил одного из наиболее известных пилотов украинской армии. Речь идет о командире 38-й бригады тактической авиации Вооружённых сил Украины, полковнике Александре Довгаче, получившем звание Героя Украины.
Сообщается, что украинский летчик выполнял боевое задание на истребителе Су-27. Информацию об инциденте озвучил военный блогер Кирилл Федоров в эфире радиостанции «Радио России», отметив обстоятельства воздушного столкновения.
По его словам, российский пилот не имеет большого числа наград и относится к числу обычных молодых офицеров авиации. Тем не менее именно он сумел поразить ракетой опытного украинского летчика в ходе воздушного противостояния.
Ранее генерал-майор Владимир Попов рассказал, что на базах ВВС Украины осталось не больше 15 боеспособных истребителей Су-27.