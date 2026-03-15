Названы полезные свойства шпината

Купить шпинат сегодня можно почти в каждом супермаркете в любое время года. Однако, многие обходят эту зелень стороной, не зная о полезных свойствах листьев. О них сообщила aif.ru нутрициолог Светлана Зверева.
Регулярное употребление шпината оказывает комплексное воздействие на организм: высокое содержание калия помогает нормализовать артериальное давление. Также он снижает риск инфарктов и инсультов. Кроме того, шпинат богат клетчаткой, что улучшает пищеварение и очищение кишечника, — считает эксперт.
По словам нутрициолога, шпинат, помимо прочего, способствует восстановлению нервной системы при стрессе и интенсивных умственных нагрузках, а еще благоприятно влияет на зрение.
