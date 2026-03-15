Хет-трик Рафиньи помог «Барселоне» разгромить «Севилью»

Рафинья оформил хет-трик, включая два пенальти, и помог «Барселоне» разгромить «Севилью» со счётом 5:2. Победа позволила каталонцам сохранить четырёхочковое преимущество над «Реалом Мадрид» в Ла Лиге. Гави вернулся на поле после длительного восстановления.
В воскресенье, 15 марта 2026 года, состоялся важный матч испанского чемпионата, в котором «Барселона» принимала «Севилью». Встреча завершилась убедительной победой хозяев поля со счетом 5:2. Главным героем вечера стал бразильский нападающий Рафинья, который оформил хет-трик, включая два успешно реализованных пенальти. Эта победа позволила каталонскому клубу сохранить отрыв от ближайших преследователей в турнирной таблице Ла Лиги.
На данный момент команда под руководством Ханси Флика уверенно лидирует в чемпионате Испании. После победы над андалусийцами в активе «Барселоны» 70 очков. Ближайший конкурент, мадридский «Реал», отстает на четыре балла, имея в своем запасе 66 очков. Третье место занимает «Атлетико Мадрид», который набрал 57 очков и существенно отстает от лидеров гонки за чемпионский титул.
Перед этим матчем тренерский штаб «Барселоны» столкнулся с необходимостью ротации состава. Уже в среду команду ожидает ответный матч ⅛ финала Лиги чемпионов против «Ньюкасла». Чтобы сохранить силы ключевых исполнителей для европейского противостояния, Ханси Флик решил предоставить отдых основным игрокам, включая юного таланта Ламина Ямаля и Фермина Лопеса. Несмотря на изменения в стартовом составе, обновленная команда практически не сбавила оборотов и продемонстрировала высокую эффективность на протяжении всех девяносто минут.
Счет в матче был открыт уже на девятой минуте. Право на пенальти «Барселона “заработала после того, как игрок “Севильи” Джибриль Соу сфолил на Жоао Канселу в штрафной площади. Рафинья подошел к исполнению одиннадцатиметрового удара и проявил хладнокровие, хитро перебросив мяч точно по центру ворот. Вратарь гостей Одиссеас Влаходимос попытался прыгнуть влево, но не смог достать мяч, отправленный в сеть.
На 21-й минуте арбитры обратились к системе VAR для проверки спорного эпизода. После просмотра видеоповтора было зафиксировано нарушение правил со стороны Хосе Анхеля Кармоны, который в подкате сыграл рукой, пытаясь остановить продвижение Канселу. Судьи справедливо назначили второй пенальти в ворота Севильи. Рафинья вновь вышел к отметке и на этот раз пробил низом влево. Влаходимос сумел дотянуться до мяча рукой, но предотвратить гол не удалось, и преимущество хозяев удвоилось.
Третий мяч в ворота соперника залетел на 38-й минуте. Автором гола стал Дани Ольмо. Комбинация началась с прорыва Марка Берналя по левому флангу, который точно вывел партнера на ударную позицию, и Ольмо отправил мяч в сетку. Перед самым перерывом «Севилья» смогла ненадолго оживить игру. В добавленное к первому тайму время 22-летний воспитанник академии хозяев Осо, выступающий за гостей, забил гол эффектным ударом с лета после навеса Хуанлу Санчеса.
Второй тайм начался с решительных действий «Барселоны». Все надежды Севильи на камбэк угасли уже через шесть минут после возобновления игры. Рафинья оформил хет-трик, его удар низом изменил траекторию после касания Неманьи Гуделя и перелетел через дезориентированного вратаря Влаходимоса. На 60-й минуте Жоао Канселу закрепил успех, забив пятый гол своей команды. Португалец сместился с левого фланга в центр, обыграл Гуделя и точно отправил мяч в дальний угол ворот.
После того как победа стала практически гарантированной, Ханси Флик произвел замену, которая стала знаковым событием для болельщиков. На 83-й минуте на поле вышел полузащитник Гави. 21-летний игрок сборной Испании провел свой первый официальный матч после серьезной травмы. Он восстанавливался после операции по восстановлению мениска, полученной еще в августе прошлого года.
В интервью вещательной компании DAZN Гави поделился своими эмоциями от возвращения. Футболист признался, что период восстановления был действительно тяжелым и занял много времени, сопровождаясь значительной болью. Он отметил, что повседневная жизнь в период реабилитации была очень сложной. Для него стало особенным чувством вернуться на поле именно сегодня, внести вклад в победу команды и выступить перед своими болельщиками. Гави охарактеризовал свои текущие эмоции как уникальные и выразил чувство глубокого счастья от произошедшего.
Однако матч не закончился без ответных действий со стороны гостей. У «Севильи» еще оставалось время, чтобы забить второй гол и немного смягчить поражение. В добавленное время Осо на этот раз выступил в роли ассистента. Он сделал точный навес, после которого Джибриль Соу головой отправил мяч в ворота с близкого расстояния, установив окончательный счет 5:2.
В следующем туре чемпионата Испании «Барселона» примет на своем поле «Райо Вальекано». Тем временем борьба за титул продолжится в столице. В следующее воскресенье, 22 марта 2026 года, состоится принципиальное столичное дерби. «Реал» Мадрид сыграет против «Атлетико» Мадрид на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Результаты этих матчей могут существенно повлиять на расстановку сил в верхней части турнирной таблицы Ла Лиги, но пока «Барселона» удерживает комфортное преимущество благодаря уверенной игре и результату в матче против «Севильи».