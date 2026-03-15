Хет-трик Рафиньи помог «Барселоне» разгромить «Севилью»

В интервью вещательной компании DAZN Гави поделился своими эмоциями от возвращения. Футболист признался, что период восстановления был действительно тяжелым и занял много времени, сопровождаясь значительной болью. Он отметил, что повседневная жизнь в период реабилитации была очень сложной. Для него стало особенным чувством вернуться на поле именно сегодня, внести вклад в победу команды и выступить перед своими болельщиками. Гави охарактеризовал свои текущие эмоции как уникальные и выразил чувство глубокого счастья от произошедшего.