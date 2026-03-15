Кардиолог объяснил, как соль влияет на работу сердца

Здоровому взрослому человеку допускается употреблять до 5 граммов соли в сутки.

Источник: Комсомольская правда

Соленые продукты крайне вредны для работы сердечно сосудистой системы, так как повышают давление. О том, как сердце реагирует на соль, рассказал в беседе с aif.ru кардиолог Александр Маханов.

— Если человек потребляет большое количество соли, то ему нужно и большее количество жидкости. Это напрямую влияет на циркуляцию объёма крови. Поел солёное, напился воды — объём крови увеличился в разы, что влияет на уровень артериального давления, на стенки сосудов, — пояснил врач.

Медик подчеркнул, что здоровому взрослому человеку допускается употреблять от 3 до 5 граммов соли в сутки (это чайная ложка без горки) и 1,5 литра жидкости.

Ранее 360.ru сообщил о методах профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Немедикаментозная профилактика включает в себя правильное питание, физическую активность и отказ от курения. Также рекомендуется сократить количество соли до минимума, чтобы избежать нагрузки на сердце. Кроме того, следует исключить жирное мясо, масло, колбасы и трансжиры.