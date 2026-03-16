В Петербурге 15 марта состоялся юбилейный тридцатый Золотой Граммофон

Сегодня, 15 марта, в Ледовом дворце состоялась церемония вручения премии «Золотой Граммофон». Журналисты «МК в Питере» отправились на мероприятие, чтобы воочию увидеть артистов. Ведущими вечера стали Елена Север и Александр Ревва. Первой на сцену вышла Мари Краймбрери с песней «Океан» в сопровождении балета.

В ходе шоу зрители увидели более 40 номеров. Среди участников — Дима Билан, Александр Панайотов, Artik & Asti, Анна Asti, Ольга Серябкина и группа «Земляне». Особое внимание привлекли Сергей Лазарев и Лолита: их выступлений аудитория больше всего ждала, встречала восторженно.

Некоторые артисты поделились с журналистами «МК в Питере» неожиданными заявлениями. Ирина Дубцова призналась, что после 30 лет убрала алкоголь из райдера: «Поздно начала и рано закончила». Владимир Пресняков в шутку назвал Александра Иванова «старпером», на что тот парировал, что Пресняков «увел» у него Наталью Подольскую.

Шоу продлилось шесть часов: запуск гостей начали в 17:30, а сама программа завершилась лишь в 23:30.