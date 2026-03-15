Стала известная поза, провоцирующая сонный паралич

Невролог Лавренова: сон на спине может вызывать сонный паралич.

Источник: Комсомольская правда

Поза для сна может вызывать сонный паралич — к такому выводу пришли ученые в ходе исследования, о котором рассказала в беседе с «Газетой.Ru» невролог Мария Лавренова.

— Некоторые исследования показывают, что сон на спине способствует дополнительной обструкции дыхательных путей за счет расслабления мышц глотки и языка во сне. Это может привести к храпу и ночному апноэ, что в некоторых случаях провоцирует сонный паралич, — пояснила доктор.

Медик также назвала способы бороться с состоянием: это отказ от телефона за час до засыпания, минимум кофеина и полноценный ежедневный ночной отдых.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что эпизоды сонного паралича могут быть вызваны сильным стрессом, резкими ночными пробуждениями и нерегулярным режимом дня. В случае частых эпизодов сонного паралича, которые пугают и вызывают дневную сонливость или неожиданные провалы в сон, важно обратиться за консультацией к специалисту.