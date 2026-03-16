Диетолог назвала безопасную норму горячего шоколада

Горячий шоколад — довольно калорийный напиток, однако, не лишен пользы. О том, сколько можно выпить шоколада без вреда для здоровья, сообщила в разговоре с aif.ru диетолог Софья Кованова.
— Горячий шоколад может быть источником полифенолов какао, которые обладают антиоксидантным действием и могут поддерживать сердечно-сосудистую систему. Можно выпить один стакан горячего шоколада в неделю, если нет противопоказаний, — считает эксперт.
Диетолог отметила, что избегать напитка, особенно с добавлением сахара, следует людям с диабетом, ожирением, гипертонией и нарушением работы поджелудочной железы.
«Москва 24» ранее сообщила, что согреться горячим шоколадом — не самая лучшая идея. Шоколад обычно содержит в составе какао, сахар, молоко или сливки, а также ингредиенты в виде топингов и сладких добавок. В итоге напиток действительно способствует быстрому ощущению тепла и энергии, однако этот эффект кратковременный.