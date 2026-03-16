Что можно, а что нельзя делать в Евтропиев день 16 марта 2026

Категорически нельзя ходить в лес. Считается, что именно 16 марта медведь выходит из берлоги после спячки. Голодный и агрессивный зверь представляет смертельную опасность для одинокого путника. По этой же причине в старину старались не резать скот и не есть мясо, чтобы запах крови не привлек хищника к жилью. Не выносите мусор после захода солнца. Это самое опасное действие, которое, по приметам, напрямую ведет к бедности. Вместе с мусором из дома можно «вымести» удачу и благополучие. Не давайте и не берите в долг после сумерек. После заката строго запрещено давать взаймы деньги, хлеб или соль. Считается, что вместе с ними из дома уйдет достаток. Если же вы возьмете что-то в долг в это время, расплачиваться придется своим счастьем или здоровьем близких. Запрет на ссоры и сквернословие. Нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, хвастаться и врать. Считается, что весь негатив, посланный в этот день, обернется против самого человека чередой неудач. Остерегайтесь острых предметов. В день памяти мучеников, пострадавших от ран, старались без нужды не пользоваться ножами и не проводить хирургических вмешательств. Любая рана, полученная 16 марта, считается «воротами» для недобрых сил. Беременным женщинам в этот день советовали воздержаться от посещения людных мест. Это суеверие связано с верой в то, что сильная энергетика дня может «запутать» ребенка.