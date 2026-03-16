Что можно, а что нельзя делать в Евтропиев день 16 марта 2026

16 марта Православная церковь вспоминает мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска — друзей и соратников великомученика Феодора Тирона. В народном календаре этот день называют Евтропиев день или Медвежье пробуждение. В 2026 году торжество выпадает на понедельник и имеет строгие правила: что можно делать, а какие ошибки приведут к бедности и потерям — читайте в нашем материале.
О чем молятся мученикам Евтропию, Клеонику и Василиску.
Святые мученики, казненные за веру около 308 года, явили миру пример невероятной стойкости и братской любви. Им молятся об укреплении дружеских уз, о защите от предательства и коварства, а также о даровании мужества в отстаивании своих убеждений. Поскольку святые пережили страшные пытки (их поливали кипящей смолой и посыпали раны солью), им также принято молиться об исцелении от тяжелых кожных болезней, ожогов и гнойных ран.
Что можно делать 16 марта.
В Евтропиев день солнце начинает активно топить снег, и наши предки старались помочь ему в этом важном деле, а также укрепить собственное здоровье.
Обряд на здоровье и красоту. Обязательно умойтесь утром «серебряной» водой. Для этого с вечера положите в емкость с водой любой серебряный предмет (ложку, кольцо). Считается, что такое умывание придает сил, сохраняет молодость и защищает от болезней на весь год. Зарядиться энергией солнца. В полдень, если позволяет погода, выйдите на возвышенность (или просто на балкон) и подставьте лицо и руки солнечным лучам и ветру. Это поможет укрепить иммунитет и наполниться энергией пробуждающейся природы. Творить добро. В этот день важно подать милостыню нуждающемуся или оказать безвозмездную помощь другу. Сделанное добро обязательно вернется к вам сторицей. Хорошей приметой считается испечь постный хлеб или булочки и угостить ими соседей и родных — это привлечет в дом достаток и мир. Слушать сны. Сновидения, увиденные в ночь на 16 марта, считаются вещими. Если сон был легким и радостным — смело приступайте к реализации задуманного. Если же сон тревожный — повремените с важными решениями пару дней. Обряд на привлечение солнца. Если вы имеете отношение к сельскому хозяйству или просто хотите заручиться поддержкой стихий, мысленно или на местности «обойдите» свои владения крест-накрест, призывая солнце растопить снег и согреть землю.
Что нельзя делать 16 марта (Строгие запреты дня).
В день Евтропия существовал ряд строгих табу, многие из которых связаны с солнцем и пробуждением дикого зверя. Нарушение запретов сулило бедность и большие неприятности.
Категорически нельзя ходить в лес. Считается, что именно 16 марта медведь выходит из берлоги после спячки. Голодный и агрессивный зверь представляет смертельную опасность для одинокого путника. По этой же причине в старину старались не резать скот и не есть мясо, чтобы запах крови не привлек хищника к жилью. Не выносите мусор после захода солнца. Это самое опасное действие, которое, по приметам, напрямую ведет к бедности. Вместе с мусором из дома можно «вымести» удачу и благополучие. Не давайте и не берите в долг после сумерек. После заката строго запрещено давать взаймы деньги, хлеб или соль. Считается, что вместе с ними из дома уйдет достаток. Если же вы возьмете что-то в долг в это время, расплачиваться придется своим счастьем или здоровьем близких. Запрет на ссоры и сквернословие. Нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, хвастаться и врать. Считается, что весь негатив, посланный в этот день, обернется против самого человека чередой неудач. Остерегайтесь острых предметов. В день памяти мучеников, пострадавших от ран, старались без нужды не пользоваться ножами и не проводить хирургических вмешательств. Любая рана, полученная 16 марта, считается «воротами» для недобрых сил. Беременным женщинам в этот день советовали воздержаться от посещения людных мест. Это суеверие связано с верой в то, что сильная энергетика дня может «запутать» ребенка.
Народные приметы на 16 марта.
Наши предки внимательно следили за природой в Евтропиев день, чтобы предсказать погоду на ближайшее время:
Солнце садится в облака или туман — следующий день будет ненастным, дождливым. Воробьи собираются стайками под крышей и чистят перышки — к установлению хорошей погоды. Синицы громко и весело щебечут — к скорому и устойчивому потеплению. Снегирь поет у окна — также к теплу. Длинные облачные полосы на небе при безветрии — к скорому усилению ветра. Вороны купаются в проталинах — к резкой оттепели. Скворцы прилетели в этот день — лето будет богатым на урожай хлеба.
16 марта 2026 года — не только день строгих запретов, но и праздник надежды на скорую весну. Проведите его в мире с близкими, и, по поверьям, добро обязательно вернется к вам.
Кто такой мученик Евтропий.
В истории раннего христианства есть имена, которые не просто сохранились в церковных святцах, но и стали символами определенных человеческих качеств. Мученик Евтропий Амасийский — это пример не только личной веры, но и удивительной братской верности, которая помогла ему и его товарищам выдержать нечеловеческие испытания. Его жизнь и страдания пришлись на один из самых жестоких периодов гонений на христиан, а его смерть стала свидетельством, поразившим даже язычников. Чтобы понять, кем был этот человек, нужно окунуться в эпоху поздней Римской империи, где вера в Христа стоила жизни, а дружба ценилась дороже золота.
Эпоха гонений и казнь Феодора Тирона.
История Евтропия неразрывно связана с судьбой его старшего друга и духовного наставника — великомученика Феодора Тирона. В начале IV века, около 306 года, Римская империя переживала смутные времена. Император Галерий, ярый приверженец язычества, продолжал политику жесточайших преследований христиан, начатую его предшественниками. Именно в это время в городе Амасия Понтийская (область на севере Малой Азии, территория современной Турции) служил в войсках простой воин по имени Феодор. Когда началось очередное принуждение к жертвоприношениям идолам, Феодор отказался подчиниться. Более того, он не просто уклонился от обряда, а совершил дерзкий поступок: поджег языческий храм Кибелы. За это его подвергли жесточайшим пыткам и приговорили к сожжению на костре.
Казнь Феодора Тирона потрясла многих. Но особое впечатление она произвела на трех его близких людей. Евтропий и Клеоник были родными братьями Феодора, а Василиск приходился ему племянником. Все они были крещены и разделяли веру своего родственника. После мученической кончины Феодора они не устрашились и не отреклись от Христа, а напротив, продолжили его дело. Они не пытались бежать или скрываться, оставаясь в Амасии и открыто проповедуя христианство. Их дом и место заключения (куда они вскоре попали) стали центром притяжения для верующих. По сути, Евтропий взял на себя духовное лидерство в общине, заменив погибшего брата.
Арест и первый суд.
Долго оставаться на свободе они не могли. Вскоре по приказу нового правителя Амасии, Асклипиодота, все трое были схвачены и брошены в темницу. Однако тюрьма для этих людей не стала местом уныния. Находясь в заключении, Евтропий, Клеоник и Василиск продолжали проповедовать. Исторические источники и жития святых свидетельствуют, что их вера и мужество были настолько сильны, что им удалось обратить в христианство многих узников-язычников, находившихся с ними в одной камере. Темница, место позора и страданий, превратилась в храм, где совершались молитвы и крещения.
Когда Асклипиодот узнал об этом, он приказал привести упрямых проповедников на суд. Правитель надеялся быстро сломить их волю угрозами. На первом допросе он потребовал от них принести жертву языческим богам и тем самым доказать лояльность империи. Но Евтропий, как самый старший и, видимо, основной оратор среди троицы, твердо отказался. Он заявил, что они поклоняются только Истинному Богу — Иисусу Христу, и никакие угрозы не заставят их изменить вере. Этот смелый ответ привел судью в ярость, и он приказал немедленно приступить к пыткам.
Пытки и Божественное явление.
Мучеников подвергли изощренным истязаниям, распространенным в римской судебной практике. Их тела рвали железными когтями, наносили глубокие раны, а затем, чтобы усилить боль, на свежие раны сыпали смесь соли с горчицей. Но даже под пытками Евтропий продолжал молиться. И случилось чудо, которое описывается во всех подробностях жития. Во время молитвы Евтропия темница озарилась неземным светом. Самому Евтропию явился Господь Иисус Христос в окружении ангелов. С Ним был и святой Феодор Тирон, их брат и друг, уже увенчанный мученическим венцом. Христос обратился к страдальцам со словами утешения, обещая им скорое избавление от мук и вечную жизнь в Небесном Царстве.
Это видение не только укрепило дух Евтропия, Клеоника и Василиска, но и было замечено окружающими. Стража и некоторые язычники, присутствовавшие при пытках, увидели сияние и услышали голоса. Многие из них тут же уверовали во Христа и обратились к правителю с требованием прекратить истязания, настолько явным было присутствие высшей силы. Это событие стало поворотным моментом процесса: Асклипиодот понял, что открытое насилие лишь увеличивает число сторонников христианства.
Хитрость правителя и твердость Евтропия.
Тогда правитель пошел на хитрость. Он приказал разлучить узников и вызвал к себе Евтропия для тайной беседы. Асклипиодот предложил компромисс: Евтропий должен лишь для вида, формально, публично принести жертву языческим богам. Это могло бы успокоить толпу и удовлетворить требования закона, но в душе, как уверял правитель, Евтропий мог оставаться христианином. Многие в те времена, не выдержав пыток, соглашались на подобные сделки с совестью, получая взамен свободу и жизнь.
Но Евтропий проявил удивительную для человека, прошедшего через пытки, принципиальность. Он наотрез отказался от этого предложения, заявив, что не может предать Христа даже внешне, ибо вера для него — не игра и не маска. Евтропий ответил, что исповедание должно быть истинным и открытым, а любое лицемерие оскорбительно для Бога. Этот отказ лишил Асклипиодота последней надежды сломить мятежников мирным путем.
Чудо в языческом храме.
Тогда был разработан новый план. Решено было привести всех трех мучеников в главный языческий храм Амасии, посвященный богине Артемиде. Правитель рассчитывал, что сакральная атмосфера капища, присутствие жрецов и толпы язычников заставят узников дрогнуть. Когда Евтропия, Клеоника и Василиска ввели в храм, им объявили, что от них требуется лишь одно — бросить щепотку ладана на жертвенник перед статуей Артемиды. В ответ Евтропий воздел руки к небу и начал громко молиться Иисусу Христу, прося явить силу истинной веры и посрамить идолов.
И в тот же миг произошло невероятное. Земля под ногами присутствующих задрожала. Началось сильное землетрясение, которое было описано свидетелями как целенаправленное. Стены храма пошатнулись, огромная статуя Артемиды пошатнулась, упала с пьедестала и разбилась вдребезги. Язычники в ужасе бросились вон из капища, многие из них тут же уверовали во Христа, увидев мощь Бога, которому поклонялись узники. Это чудо стало приговором для самих мучеников. Разъяренный правитель, видя крушение своей веры и уничтожение святыни, приказал немедленно казнить непокорных.
Казнь и вечная память.
Казнь была назначена на 3 марта по старому стилю (по некоторым данным, около 308 года). Евтропия и Клеоника, как братьев, распяли на крестах. Они приняли смерть и отошли в вечность с молитвой на устах. Их племянник Василиск был оставлен в темнице на некоторое время. Правитель надеялся, что вид казни родственников сломает юношу. Но Василиск остался тверд. Впоследствии он был казнен отдельно, 22 мая, в городе Команы, где впоследствии был воздвигнут храм в его честь.
Так закончился земной путь мученика Евтропия. Но его история не канула в Лету. Церковь причислила его к лику святых, установив день памяти 16 марта (по новому стилю). В этот день православные христиане вспоминают не только страдания, но и удивительную стойкость человека, который отказался от компромисса с совестью ради сомнительной свободы. Евтропий стал символом братской верности и мужества в исповедании истины.
Народное почитание и отражение в культуре.
В народной традиции восточных славян образ мученика Евтропия тесно переплелся с языческими представлениями о пробуждении природы. День его памяти получил название Евтропиев день. Люди переосмыслили имя святого на свой лад, связав его со словом «торопить». Говорили: «Евтропий путь торопит да снег топит». Считалось, что именно с этого дня солнце начинает активно пригревать, и природа ускоряет свой бег к весне. Крестьяне выходили в поля и, обходя их крест-накрест, призывали солнце растопить снега, чтобы напоить землю влагой для будущего урожая. Этот обряд, хоть и имел языческие корни, был освящен в народном сознании именем христианского мученика.
Интересно, что в народе день Евтропия также называли Медвежьим пробуждением. Считалось, что именно 16 марта медведь выходит из берлоги. Здесь тоже прослеживается параллель с житием: святой, как и могучий зверь, пробуждается от зимнего сна (смерти) к вечной жизни, а природа — от зимнего оцепенения к летнему цветению. Так церковное предание органично вплелось в канву народного календаря, создав уникальный культурный феномен, где вера и быт идут рука об руку.
Сегодня мученик Евтропий почитается как один из великих страстотерпцев первых веков христианства. Его икону можно встретить во многих храмах. К нему обращаются с молитвами о даровании терпения, о защите от несправедливости и о помощи в укреплении дружеских и братских уз. История этого человека, прожитая почти две тысячи лет назад, продолжает вдохновлять верующих, напоминая о том, что сила духа и верность своим идеалам способны творить чудеса и менять сердца людей даже перед лицом неминуемой гибели.
Эксклюзивы, смешные видео и только достоверная информация — подписывайтесь на «МК» в MAX.