Что можно и нельзя делать в Евтропиев день 16 марта на Медвежье пробуждение

Православная церковь 16 марта вспоминает святого Евтропия. В народе принято праздновать Евтропиев день. К слову, с 16 марта просыпаются медведи. В связи с этим у названного дня есть еще одно название — Медвежье пробуждение.
Что нельзя делать 16 марта.
Запрещено ходить в лес, так как в указанную дату просыпаются медведи. Не следует выбрасывать мусор. Предки верили, что подобное может привести к бедности.
Что можно делать 16 марта.
По традиции, 16 марта девушки опускали в воду серебряный предмет, а утром данной водой умывались. Данный ритуал позволял на протяжении всего года оставаться молодыми и красивыми.
Согласно приметам, воробьи, которые сидят под крышей и перебирают перья, предсказывают хорошую погоду.
