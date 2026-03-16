Народный календарь. Что нельзя делать беременным женщинам 19 марта

19 марта православные чтут память мученика Константина и других 42 знатных жителей города Аммореи, пострадавших за веру. Когда сарацины осадили Амморею, город пал и 42 его защитника были взяты в плен.
Пленников уговорами и пытками хотели заставить отречься от христианства и принять ислам, но они выстояли и не предали свою веру. За это они были казнены. Святые без страха подходили к палачам и принимали свою смерть.
В народном календаре эту дату прозвали Константиновы круги. 19 марта нельзя набирать воду из чужого колодца. К тому же беременным женщинам в этот день запрещено подходить к колодцам, так как это может привести к проблемам с вынашиванием малыша. Также в эту дату следует отказаться от приема тяжелой пищи.
Приметы погоды:
Лед в реке тонет — урожай будет плохим.
Ночью заморозки — 40 дней тепла не будет.
Выпал снег — лето будет сырым.
Если снег лежит на полях буграми, то урожай овощей будет хорошим.
Именины отмечают: Федор, Юлиан, Феофил, Аетий, Анфим, Аркадий, Васой, Еввул, Иисус, Иов, Каллист, Конон, Константин, Мелиссен, Евфросин, Елена, Максим.