Грузовой корабль «Прогресс МС-31» покинет МКС и будет затоплен в Тихом океане

Ориентировочно в 16:24 мск отработавший свой ресурс «Прогресс» отстыкуется от модуля «Поиск». Около 19:42 мск корабль включит двигатели на торможение, что позволит ему начать сход с орбиты МКС и вскоре войти в атмосферу Земли. Большая часть корабля сгорит в плотных слоях атмосферы, а несгораемые элементы упадут и впоследствии затонут в несудоходном районе южной части Тихого океана.