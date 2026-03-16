Грузовой корабль «Прогресс МС-31» покинет МКС и будет затоплен в Тихом океане

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-31» 16 марта отстыкуется от российского сегмента Международной космической станции (МКС) и освободит место для нового космического грузовика. Об этом журналистам сообщили в Роскосмосе.
Ориентировочно в 16:24 мск отработавший свой ресурс «Прогресс» отстыкуется от модуля «Поиск». Около 19:42 мск корабль включит двигатели на торможение, что позволит ему начать сход с орбиты МКС и вскоре войти в атмосферу Земли. Большая часть корабля сгорит в плотных слоях атмосферы, а несгораемые элементы упадут и впоследствии затонут в несудоходном районе южной части Тихого океана.
«Прогресс МС-31» запущен с Байконура 3 июля 2025 года. Корабль доставил на станцию 2,5 тонны грузов, среди которых вещи для экипажа, продукты и оборудование для экспериментов.
На место «Прогресса МС-31» пристыкуется грузовой корабль «Прогресс МС-33». Запуск намечен на 22 марта, а стыковка с МКС — на 24 марта.
«Прогресс МС» — российский автоматический космический корабль, который создавался специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки на МКС различных грузов (топлива, научного оборудования, кислорода, воды, продовольствия и другого), а также для корректировки ее орбиты.