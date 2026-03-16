Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: Корейский миллиардер обогатился на закрытии Ормузского пролива

Бенефициаром закрытия Ормузского пролива стал корейский магнат Га-Хен Чонг. Об этом в воскресенье, 15 марта, написало агентство Bloomberg.

— Теперь бизнесмен пожинает огромную выгоду после того, как перекрытие залива привело к росту стоимости аренды судов до невиданных ранее высот, — сказано в статье.

Уточняется, что глава компании Sinokor до начала военной операции США и Израиля против Ирана приобрел и перенаправил шесть нефтяных супертанкеров в Персидский залив.

После того как региональные хранилища резко заполнились на фоне блокировки экспорта, предприятие корейского магната начало сдавать свои корабли в аренду для хранения сырья по 500 тысяч долларов в день. Это в десять раз дороже, чем было в 2025 году, отметили обозреватели в публикации.

Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) может перекрыть стратегически важный Баб-эль-Мандебский пролив в поддержку Ирана. Об этом 15 марта сообщил один из представителей вооруженных сил Абед ас-Саур.

14 марта американский президент Дональд Трамп призвал европейские и азиатские страны направить свои военные корабли в Ормузский пролив. Он отметил, что США вскоре обеспечат безопасность и свободу навигации в этом районе.

