Bloomberg: Корейский миллиардер обогатился на закрытии Ормузского пролива

Бенефициаром закрытия Ормузского пролива стал корейский магнат Га-Хен Чонг. Об этом в воскресенье, 15 марта, написало агентство Bloomberg.
— Теперь бизнесмен пожинает огромную выгоду после того, как перекрытие залива привело к росту стоимости аренды судов до невиданных ранее высот, — сказано в статье.
После того как региональные хранилища резко заполнились на фоне блокировки экспорта, предприятие корейского магната начало сдавать свои корабли в аренду для хранения сырья по 500 тысяч долларов в день. Это в десять раз дороже, чем было в 2025 году, отметили обозреватели в публикации.
Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) может перекрыть стратегически важный Баб-эль-Мандебский пролив в поддержку Ирана. Об этом 15 марта сообщил один из представителей вооруженных сил Абед ас-Саур.
14 марта американский президент Дональд Трамп призвал европейские и азиатские страны направить свои военные корабли в Ормузский пролив. Он отметил, что США вскоре обеспечат безопасность и свободу навигации в этом районе.