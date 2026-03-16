Дегтярев объяснил предложение о компенсации от спортсменов при смене сборной

По его словам, этот вопрос находится на стадии обсуждения.

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев призвал сменивших гражданство спортсменов вернуть вложенные в них государством деньги. Об этом он рассказал в интервью «Ведомостям».

Ранее Дегтярев заявил о необходимости выработки мер в ситуациях со сменой спортивного гражданства.

«Этот вопрос на стадии обсуждения, но мы движемся именно в этом направлении, логика простая: государство вкладывает колоссальные средства в подготовку спортсменов. На ранней стадии подготовки это порядка 300 тыс. рублей в год, а в элитных спортсменов — до 1,5 млн рублей в год. А потом они выступают за другие страны. Ну пусть тогда вернут вложенные в них деньги», — отметил Дегтярев.

«В футболе, где у элитных игроков очень высокие зарплаты и в их подготовку вкладываются колоссальные средства, этот же принцип ни у кого не вызывает вопросов, потому что все понимают издержки», — добавил он.