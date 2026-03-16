В Петербурге стартует фестиваль отечественной культуры «Репродуктор»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль отечественной культуры «Репродуктор» имени Петра Говорушко пройдет в Петербурге с 16 по 22 марта. В понедельник он соберет участников на торжественное открытие в Концертном зале у Финляндского вокзала, сообщили в пресс-службе фестиваля.
В оргкомитет было подано 554 заявки из 22 субъектов РФ. Фестиваль проводится по инструментальным, вокальным, хореографическим, театральным и художественным направлениям в пяти возрастных группах — от 7 до 17 лет. Заключительный концерт и награждение победителей пройдет в Белом зале Политехнического университета Петра Великого.
«В 2026 году фестиваль совершает перезагрузку, становится из музыкального многожанровым, объединив музыку, слово, живопись и танец, и расширяет свои возрастные границы. Среди его участников теперь не только учащиеся музыкальных, художественных школ и школ искусств, но и студенты средних профессиональных учреждений», — рассказали в пресс-службе.
Организатором фестиваля «Репродуктор» выступила Детская школа искусств имени Сергея Прокофьева при финансовой поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга. Проект носит имя ветерана Великой Отечественной войны, заслуженного деятеля искусств РСФСР профессора Петра Говорушко (1923−1997), который был одним из основателей факультета народных инструментов Ленинградской консерватории.