«Я до смерти люблю кофе»: Нетаньяху записал видео в кофейне, чтобы доказать, что он жив

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху записал видео в кофейне, чтобы опровергнуть слухи о том, что он мог быть ранен или убит в ходе одной из иранских атак по территории страны.
На фоне этих слухов израильтяне сочли подозрительным даже видео с пресс-конференции Нетаньяху 13 марта. В социальных сетях обсуждали, что видео общения премьер-министра с прессой могло быть сгенерировано при помощи ИИ, некоторые даже утверждали, что на руках Нетаньяху было по шесть пальцев.
В воскресенье 15 марта Биньямин Нетаньяху разместил в социальных сетях видео, где он забирает у кассы заказанный кофе в одной из кофеен.
«Я до смерти люблю кофе. Я до смерти люблю наш народ. Потрясающее поведение людей», — сказал Нетаньяху в ответ на просьбу прокомментировать слухи о своей гибели. На иврите это звучит как каламбур, обыгрывающий слово «мёртв».
Нетаньяху выпил кофе
Нетаньяху также продемонстрировал ладони и предложил пересчитать его пальцы, чтобы убедиться, что видео не сгенерировано ИИ.
Ранее КСИР сообщил, что Иран нанес удар по офису премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
