Польша может покинуть Евросоюз: что произошло

Премьер-министр Польши Дональд Туск допустил выход его страны из Евросоюза. Он заявил, что такой сценарий больше «не является абстрактным». Об этом он написал в соцсети X.
По его мнению, сегодня Евросоюзу угрожают якобы Россия, американская партия MAGA, а также «европейские правые» во главе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Туск считает, что развал ЕС станет катастрофой для Польши.
Польский премьер добавил, что сегодня правые силы внутри его страны, в состав которых входит партия «Конфедерация» и часть партии PiS, уверенно толкают Варшаву к разрыву отношений с Брюсселем.
Обостряет ситуацию и вето президента Кароля Навроцкого, которое заблокировало 44 миллиарда евро оборонного кредита для Евросоюза.
