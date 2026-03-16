Польша может покинуть Евросоюз: что произошло

Премьер Туск заявил, что Польша может выйти из Евросоюза.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Польши Дональд Туск допустил выход его страны из Евросоюза. Он заявил, что такой сценарий больше «не является абстрактным». Об этом он написал в соцсети X.

По его мнению, сегодня Евросоюзу угрожают якобы Россия, американская партия MAGA, а также «европейские правые» во главе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Туск считает, что развал ЕС станет катастрофой для Польши.

Польский премьер добавил, что сегодня правые силы внутри его страны, в состав которых входит партия «Конфедерация» и часть партии PiS, уверенно толкают Варшаву к разрыву отношений с Брюсселем.

Обостряет ситуацию и вето президента Кароля Навроцкого, которое заблокировало 44 миллиарда евро оборонного кредита для Евросоюза.

Ранее, как сообщал сайт KP.RU, в Польше пытаются сохранить военное присутствие США на территории страны. Так, власти планируют создать для американских военных привлекательные бытовые и социальные условия. Соответствующая информация содержится в Стратегии внешней политики республики на 2026−2030 годы.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
