Сборная Китая досрочно обеспечила себе победу в медальном зачете Паралимпийских игр 2026 года, проходящих в Италии, завоевав 15 золотых медалей. Команда США, занявшая второе место с 12 золотыми наградами, утратила шансы на догонку лидера, несмотря на оставшийся финал в мужском турнире по следж-хоккею.
Китайские спортсмены продемонстрировали выдающиеся результаты на Играх, что позволило им уверенно занять первую строчку в медальном зачете. На втором месте расположилась сборная США, которая, несмотря на свои достижения, не сможет побороться за первое место из-за недостатка времени и возможностей для улучшения своих показателей. Тройку лидеров замыкает сборная России с 8 золотыми медалями.
Интересно, что российская команда участвовала в Паралимпиаде в усеченном формате: на соревнованиях выступили всего шесть российских атлетов. Тем не менее, для них это было знаковое событие, так как они впервые за 12 лет смогли выступить с национальной символикой, что стало важным шагом в восстановлении спортивной идентичности страны.
Паралимпийские игры 2026 года стали значимой платформой для спортсменов со всего мира. Сборная Китая продолжает демонстрировать высокие результаты на международной арене, укрепляя свои позиции как одну из ведущих спортивных наций. Сборная России, несмотря на ограничения, также показала достойный уровень подготовки и упорства, что подчеркивает силу и дух российских спортсменов.