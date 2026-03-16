Ложь или детская фантазия: родителям рассказали, как отличить одно от другого

Считать ребенка лжецом не следует при каждом слове неправды — порой ребенок выдумывает, чтобы примерить на себя различные социальные роли. Об этом сообщила «Газете.Ru» педагог Марина Май.
— Есть фантазийная ложь. Особенно у младших школьников. Они рассказывают невероятные истории, путают реальность с вымыслом, приукрашивают. Это не мошенничество, а способ примерить на себя разные роли или ролевые модели, — считает специалист.
Эксперт уточнила, что, когда обман становится системой и инструментом манипуляции со стороны ребенка — это можно назвать ложью. Однако, чаще родители сталкиваются все же не с талантливым манипулятором, а с ребенком, который боится наказания.
