Ложь или детская фантазия: родителям рассказали, как отличить одно от другого

Педагог Май: детские фантазии чаще встречаются у младших школьников.

Источник: Комсомольская правда

Считать ребенка лжецом не следует при каждом слове неправды — порой ребенок выдумывает, чтобы примерить на себя различные социальные роли. Об этом сообщила «Газете.Ru» педагог Марина Май.

— Есть фантазийная ложь. Особенно у младших школьников. Они рассказывают невероятные истории, путают реальность с вымыслом, приукрашивают. Это не мошенничество, а способ примерить на себя разные роли или ролевые модели, — считает специалист.

Эксперт уточнила, что, когда обман становится системой и инструментом манипуляции со стороны ребенка — это можно назвать ложью. Однако, чаще родители сталкиваются все же не с талантливым манипулятором, а с ребенком, который боится наказания.

Тем временем ученые рассказали о связи СДВГ с частым употреблением ультраобработанных продуктов. Ультраобработанные продукты — это пища, которая прошла интенсивную промышленную обработку и содержит различные добавки, например усилители вкуса, консерванты и рафинированные ингредиенты, передала «Москва 24».