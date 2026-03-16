Психолог рассказала, чем хандра отличается от депрессии

Сезонная хандра может наблюдаться весной на фоне смены сезонов, однако, важно не путать это состояние с депрессией. Чем одно отличается от другого, сообщила «Газете.Ru» Галина Лайшева, клинический психолог.
— Обычная хандра чаще всего имеет внешние причины. После отдыха или смены обстановки должно стать легче. Депрессия выглядит иначе: она длится не менее нескольких недель, часто не связана напрямую с внешними событиями. При сезонной усталости человек все еще может радоваться, а при депрессии чувство удовольствия часто исчезает, — рассказала эксперт.
Психолог отметила, что, если речь идет о сезонной усталости, можно начать вести дневник наблюдений и записывать ситуации, которые отнимают больше сил. Это поможет развить внимательность к своему состоянию и, соответственно, найти пути заботы о себе.
RT отметил, что весенняя хандра — это частое явление, вызванное комплексом психологических и физиологических причин. Обычно такая хандра проходит с установлением стабильной теплой погоды. При этом многие испытывают лишь кратковременный дискомфорт и к врачам не обращаются.