Гастроэнтеролог перечислила полезные свойства ферментированных продуктов

360.ru рассказал, что к ферментированным продуктам относятся не только йогурты и квашеные овощи, но и выдержанные сыры, кофе, шоколад, мисо, хлеб на закваске. Чайный гриб также является ферментированным напитком. Потребление ферментированных продуктов положительно влияет на пищеварительную систему и весь организм. Пробиотики помогают создать защитный слой в кишечнике и защитить его от патогенных факторов.