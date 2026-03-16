Гастроэнтеролог перечислила полезные свойства ферментированных продуктов

Квашеная капуста или моченые яблоки — продукты, которые способствуют работе внутренних органов, помогая не только кишечнику, но и сердцу. Об этом заявила aif.ru врач-гастроэнтеролог Вероника Корнилова.
— Ферментированные продукты — это натуральные пробиотики, что улучшает состояние микробиома кишечника. Также полезные бактерии укрепляют иммунитетет и благотворно действуют на сердечно-сосудистую и нервную системы, — считает доктор.
При этом, эксперт подчеркнула, что ферментированные продукты противопоказаны при заболеваниях кишечника, так как в момент обострения принесут больше вреда, чем пользы.
360.ru рассказал, что к ферментированным продуктам относятся не только йогурты и квашеные овощи, но и выдержанные сыры, кофе, шоколад, мисо, хлеб на закваске. Чайный гриб также является ферментированным напитком. Потребление ферментированных продуктов положительно влияет на пищеварительную систему и весь организм. Пробиотики помогают создать защитный слой в кишечнике и защитить его от патогенных факторов.