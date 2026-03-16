Назван алкоголь, вызывающий самое тяжелое похмелье

Некоторые алкогольные напитки вызывают тяжелый абстинентный синдром из-за своего состава. Похмелье гарантировано, если употреблять виски или коньяк, об этом заявил в разговоре с изданием Lenta.ru нарколог Андрей Тюрин.
Виски и коньяк содержат огромное количество ароматических соединений, продуктов брожения и эфирных масел. Чтобы расщепить их, печени нужно намного больше времени и ферментов, именно поэтому виски и коньяк вызывают особенно мучительное и продолжительное похмелье, — пояснил специалист.
Он добавил, что дубильные вещества в этих напитках также оказывают огромную нагрузку на почки, печень, селезенку и поджелудочную железу. Ухудшит эффект, по его словам, только попытка разбавить спиртное сладкой газировкой.
Как рассказал KP.RU, темные алкогольные напитки переносятся организмом хуже, чем прозрачные, из-за высокого содержания дополнительных веществ. Подчеркивалось, что самое сильное похмелье обычно вызывает алкоголь с высоким содержанием сивушных масел и других дополнительных компонентов, таких как конгенеры. Они содержатся в темных спиртных напитках.