Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назван алкоголь, вызывающий самое тяжелое похмелье

Нарколог Тюрин: виски и коньяк чаще вызывают мучительное похмелье.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые алкогольные напитки вызывают тяжелый абстинентный синдром из-за своего состава. Похмелье гарантировано, если употреблять виски или коньяк, об этом заявил в разговоре с изданием Lenta.ru нарколог Андрей Тюрин.

Виски и коньяк содержат огромное количество ароматических соединений, продуктов брожения и эфирных масел. Чтобы расщепить их, печени нужно намного больше времени и ферментов, именно поэтому виски и коньяк вызывают особенно мучительное и продолжительное похмелье, — пояснил специалист.

Он добавил, что дубильные вещества в этих напитках также оказывают огромную нагрузку на почки, печень, селезенку и поджелудочную железу. Ухудшит эффект, по его словам, только попытка разбавить спиртное сладкой газировкой.

Как рассказал KP.RU, темные алкогольные напитки переносятся организмом хуже, чем прозрачные, из-за высокого содержания дополнительных веществ. Подчеркивалось, что самое сильное похмелье обычно вызывает алкоголь с высоким содержанием сивушных масел и других дополнительных компонентов, таких как конгенеры. Они содержатся в темных спиртных напитках.