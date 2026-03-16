Календарь на 16 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Этот позитивный праздник придумали в США, чтобы поддержать неуверенных в себе людей и тех, кто сомневается в своих решениях. В праздник полезно лишний раз похвалить себя за все старания и сказать: «Я молодец!» Кстати, психологи рекомендуют вести дневник успехов — в него можно записывать даже небольшие достижения. Это поможет поверить в свои силы. Ну, а если вам вдруг кто-то скажет, что вы что-то делаете неправильно, просто ответьте: «Не сегодня!».