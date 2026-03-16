Провал Беднякова и Птушкина: Как «Орел и решка» выслуживалась перед Киевом, но опять просится в Россию

Новый сезон «Орла и решки» может выйти уже в апреле 2026 года. Формат шоу не изменился, но нововведения есть. Теперь ведущим может стать любой желающий за взнос от 100 тысяч евро. Слоты ведущих продаются прямо сейчас. У людей, заплативших деньги, будет выбор: опубликовать поездку на площадках проекта или оставить себе в домашнем архиве. Многие на Украине опасаются, что даже россияне смогут поучаствовать в съёмках, и об этом никто не узнает.