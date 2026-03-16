Дегтярев: нельзя отстранять страны за нарушение олимпийского перемирия

ТАСС, 16 марта. Международный олимпийский комитет (МОК) оказался в ловушке и признал, что отстранять страны за нарушение олимпийского перемирия нельзя. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
«Я юрист и опираюсь в своих беседах и контактах с иностранными функционерами на юридический язык, а МОК этим своим заявлением загнал себя в ловушку, когда революционно на весь мир признал, что за нарушение всеми любимого и уважаемого олимпийского перемирия отстранять страны и спортсменов из этих стран нельзя, потому что они за это не отвечают. При этом МОК в 2022 году в качестве причины отстранения России указал именно нарушение олимпийского перемирия», — сказал Дегтярев.
«Сейчас это перемирие нарушено США и Израилем, но спортсмены из этих стран прекрасно себя чувствуют, везде допущены. Так что у этого “стейтмента” есть не только моральная, но и юридическая сторона, которую мы будем использовать как аргумент в суде. По тем же причинам мы готовы к восстановлению ОКР — с нас уже нечего требовать, все противоречия устранены», — добавил министр спорта и глава ОКР.
Ранее ТАСС приводил заявление МОК, в котором организация подчеркивала, что спорт должен оставаться объединяющей силой в мире, потрясенном конфликтами, разногласиями и трагедиями.