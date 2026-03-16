Эндокринолог Садовская посоветовала выбирать цельнозерновой хлеб с семенами

Хлеб может быть полезным продуктом, если выбрать булку из цельнозерновой муки с добавлением семян или орехов. Об этом сообщила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог Виктория Садовская.
— Самым полезным считается цельнозерновой хлеб, он наиболее богат витаминами и клетчаткой — пищевыми волокнами. Высокое содержание клетчатки, в свою очередь, помогает нормализовать работу кишечника и обеспечивает длительное чувство сытости, — считает медик.
Доктор добавила, что хлеб с добавлением семян, орехов и злаков дополнит рацион полезными жирами, аминокислотами и минералами. Однако, важно помнить, что любой хлеб — калорийный продукт, употреблять который следует в ограниченном количестве.
В тоже время 360.ru предупредил, что злоупотребление цельнозерновым хлебом может раздражать слизистую желудочно-кишечного тракта, что в итоге вызывает вздутие живота. Кроме того, хлеб содержит опасный аллерген — глютен. Если у человека непереносимость клейковины, продукт может спровоцировать ряд неприятных последствий.